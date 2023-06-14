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Vali Yiğitbaşı, İscehisar ilçesini ziyaret etti

Vali Yiğitbaşı, İscehisar ilçesini ziyaret etti

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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İscehisar ilçesinde ziyarette bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İscehisar ilçesinde ziyarette bulundu.

Yiğitbaşı, ilk olarak İscehisar Kaymakamı Mehmet Ali Semiz'i ziyaret etti.

Daha sonra İscehisar Belediyesine geçen Yiğitbaşı'na, Belediye Başkanı Ahmet Şahin tarafından brifing verildi.

Yiğitbaşı, ilçedeki üretim tesisini ve Organize Sanayi Bölgesi'ni de ziyaret etti.

Kaynak: AA / Hakan Şimşek - Güncel

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