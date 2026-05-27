Vali Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, selden etkilenen Havza'da vatandaşlarla bayramlaştı

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Kurban Bayramı dolayısıyla selden etkilenen Havza ilçesinde vatandaşlarla bayramlaştı.

Tavlı ve Doğan ile Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Kurban Bayramı namazını Kevser Camisi'nde kıldı.

Tavlı ve beraberindekiler, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşma programına katıldı.

Tavlı, sel nedeniyle vatandaşlara "geçmiş olsun" temennisinde bulunarak, bayramlarını kutladı.

Bayramlaşma programının ardından Vali Tavlı ile beraberindekiler, 12 Mayıs'ta meydana gelen selden etkilenen bölgeleri gezerek, üzerinin açma çalışmalarının devam ettiği Hacı Osman Deresi'nde incelemede bulundu.