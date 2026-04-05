Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Ünlüer, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla Milli Mücadele'nin haklı davasını milletimize ve dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Anadolu Ajansının 106 yıldır doğru, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışıyla önemli bir görev üstlendiğini belirten Ünlüer, ajansın kuruluşundan bu yana milletin sesi olduğunu ifade etti.

Milli Mücadele yıllarında üstlendiği kritik role dikkati çeken Ünlüer, Anadolu Ajansının gelişen iletişim imkanlarına uyum sağlayarak bugün de güçlü haber ağı ve deneyimli kadrosuyla doğru haberi kamuoyuna ulaştırmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Ünlüer, mesajında şunları ifade etti:

"Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyor, başta Kahramanmaraş'ta görev yapan basın mensupları olmak üzere Anadolu Ajansının tüm çalışanlarının 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."