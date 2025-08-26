Vali Uğur Turan Vize'de Taziye Ziyaretlerinde Bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesinde taziye ziyaretlerinde bulundu.

Turan, beraberindeki Vize Kaymakamı Kemal Balaban ile ilk olarak, kardeşi vefat eden ilçede görevli polis memuru İbrahim Şahin ve ailesini ziyaret etti.

Başsağlığı dileyen Turan, Şahin ailesi ile bir süre sohbet etti.

Turan ardından eşi vefat eden Vize İl Genel Meclisi Üyesi Salih Akgül'ü evinde ziyaret etti.

Aileye sabır dileğinde bulunan Turan, hayatını kaybeden Seyide Akgül'e de Allah'tan rahmet diledi.