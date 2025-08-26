Vali Uğur Turan Vize'de Taziye Ziyaretlerinde Bulundu

Vali Uğur Turan Vize'de Taziye Ziyaretlerinde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesinde hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ederek başsağlığı diledi. İlk olarak, vefat eden polis memuru İbrahim Şahin'in ailesine ardından da eşi vefat eden İl Genel Meclisi Üyesi Salih Akgül'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesinde taziye ziyaretlerinde bulundu.

Turan, beraberindeki Vize Kaymakamı Kemal Balaban ile ilk olarak, kardeşi vefat eden ilçede görevli polis memuru İbrahim Şahin ve ailesini ziyaret etti.

Başsağlığı dileyen Turan, Şahin ailesi ile bir süre sohbet etti.

Turan ardından eşi vefat eden Vize İl Genel Meclisi Üyesi Salih Akgül'ü evinde ziyaret etti.

Aileye sabır dileğinde bulunan Turan, hayatını kaybeden Seyide Akgül'e de Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Kerem Aktürkoğlu son maçın ardından ortalığı karıştırdı

Kerem Aktürkoğlu ortalığı karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur zammı için geri sayım: Üçüncü toplantı sona erdi, işte konuşulan oran

Memur zammında üçüncü toplantı sona erdi: İşte konuşulan oran
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.