Vali Uğur Turan Vize'de Taziye Ziyaretlerinde Bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesinde hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ederek başsağlığı diledi. İlk olarak, vefat eden polis memuru İbrahim Şahin'in ailesine ardından da eşi vefat eden İl Genel Meclisi Üyesi Salih Akgül'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesinde taziye ziyaretlerinde bulundu.
Turan, beraberindeki Vize Kaymakamı Kemal Balaban ile ilk olarak, kardeşi vefat eden ilçede görevli polis memuru İbrahim Şahin ve ailesini ziyaret etti.
Başsağlığı dileyen Turan, Şahin ailesi ile bir süre sohbet etti.
Turan ardından eşi vefat eden Vize İl Genel Meclisi Üyesi Salih Akgül'ü evinde ziyaret etti.
Aileye sabır dileğinde bulunan Turan, hayatını kaybeden Seyide Akgül'e de Allah'tan rahmet diledi.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel