Vali Uğur Turan, Teknoloji Gençlerini Kabul Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Teknoloji Vakfı ve Kırklareli Üniversitesi temsilcilerini makamında kabul ederek teknoloji alanındaki çalışmaları değerlendirdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Teknoloji Vakfı (T3 Vakfı) Kırklareli İl Sorumlusu Yunus Çolak, Gençlik Merkezi Deneyap Atölye Sorumlusu İnsunur Eryılmaz, Kırklareli Üniversitesi Teknofest Kulübü Başkan Yardımcısı Kadir Ir'ı makamın kabul etti.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çolak, Eryılmaz ve Ir'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yapılan çalışmaları önemsediklerini ifade eden Turan, özellikle gençlerin teknoloji alanında kendilerini çok iyi geliştirmesi gerektiğini kaydetti.

Teknolojinin artık hayatın her alanında olduğunu vurgulayan Turan, geleceğin gençlerin enerjisi, bilimin ışığı ve teknolojinin gücüyle şekilleneceğini sözlerine ekledi.

