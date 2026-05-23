Kırklareli Valisi Uğur Turan, Roman sivil toplum kuruluşu temsilcilerini makamında kabul etti.

Vali Turan, makamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Ebru Aydın, Kırklareli Valiliği Roman Koordinatörü Kasım Ant, Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Fahrettin Savcı, Merkez İlçe Roman Saha Koordinatörü Furkan Kapalıcı ve Kırklareli Umutlu Romanlar Derneği Başkanı Harun Kavanoz ile bir araya geldi.

Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin önemine değinen Turan, Roman vatandaşlara yönelik gerçekleştirdikleri katkılardan dolayı dernek başkanlarına teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Turan'a ziyaret

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) temsilcilerini makamında kabul etti.

Vali Turan makamında, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, LÖSEV Aktif İletişim Koordinatör Yardımcısı Çağla Sarıtürk ve Aktif İletişim Personeli Süreyya Doğa Yılmazlar ile bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, çalışmalar hakkında ziyaretçilerinden bilgi aldı.

Turan, LÖSEV'in çalışmalarını yakından takip ettiğini kaydetti.