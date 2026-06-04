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Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz'da yıl sonu sergisini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz'da yıl sonu sergisini ziyaret etti
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen yıl sonu sergisini ziyaret ederek kursiyerlerin eserlerini inceledi ve emeği geçenleri tebrik etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında açılan yıl sonu sergisini gezdi.

Vali Turan ve eşi Nihal Turan, Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen sergiyi ziyaret ederek, kursiyerlerin hazırladığı eserleri inceledi.

Sergideki ürünler hakkında usta öğreticilerden bilgi alan Turan, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin bireylerin kişisel gelişimine, mesleki becerilerinin artırılmasına ve toplumsal hayata katılımlarına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Turan, serginin hazırlanmasında emeği geçen kursiyer ve usta öğreticileri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Turan'a, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem de eşlik etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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