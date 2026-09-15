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Vali Turan, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Aydoğdu'yu ziyaret etti

Vali Turan, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Aydoğdu'yu ziyaret etti
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Harun Aydoğdu'yu ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Harun Aydoğdu'yu ziyaret etti.

Vali Turan, 9. Hudut Tugay Komutanlığında Tuğgeneral Aydoğdu tarafından karşılandı.

Ziyarette, kentte yürütülen çalışmalar ve sınır güvenliğine ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Turan, sınır güvenliğinin ve vatan savunmasının önemine vurgu yaptı.

Görev başındaki askerlere başarı dileyen Turan, "Türk milletinin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm Mehmetçiklerimizle gurur duyuyoruz. Sınırlarımızda kahramanca görev yapan 9. Hudut Tugay Komutanlığımızın personeline görevlerinde üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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