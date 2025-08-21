Vali Toros, Türk Sanatçısı Musa Eroğlu'nu Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Valisi Atilla Toros, Mut ilçesindeki evinde Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu ile bir araya gelerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Mersin Valisi Atilla Toros, Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nu Mut ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Toros, ilçedeki programı kapsamında devlet sanatçısı Eroğlu ile ikametinde bir araya geldi.

Ziyarette Toros, sohbet ettiği Eroğlu'dan sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel
Konserde skandal: Genç kız evlilik teklifini reddetmesine rağmen zorla yüzük taktılar

Evlilik teklifini reddetmesine rağmen zorla yüzük taktılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhur Reyonu projesi geliyor! Marketlerdeki ürünlerin fiyatları bir anda düşecek

Zincir marketlerde yeni dönem! Cumhur Reyonu projesi geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.