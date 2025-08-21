Vali Toros, Türk Sanatçısı Musa Eroğlu'nu Ziyaret Etti
Mersin Valisi Atilla Toros, Mut ilçesindeki evinde Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu ile bir araya gelerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Mersin Valisi Atilla Toros, Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nu Mut ilçesindeki evinde ziyaret etti.
Toros, ilçedeki programı kapsamında devlet sanatçısı Eroğlu ile ikametinde bir araya geldi.
Ziyarette Toros, sohbet ettiği Eroğlu'dan sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel