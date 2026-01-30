Mersin'de sağanak; dereler taştı, yolları su bastı
Mersin Valisi Atilla Toros, sağanak yağış sonrası Mezitli, Toroslar ve Erdemli ilçelerinde taşkınlar sonrası incelemelerde bulundu. Vali, ekiplerin kesintisiz olarak çalıştığını ve olası riskler için teyakkuzda olduklarını belirtti.
VALİ TOROS İNCELEMELERDE BULUNDU
Mersin Valisi Atilla Toros, sağanak yağış sonrası taşkınları yaşandığı Mezitli, Toroslar ve Erdemli ilçesinde incelemelerde bulundu. İlgililerden bilgi alan Vali Toros, su taşkını nedeniyle yaşanabilecek olası aksaklıkların önüne geçilmesi için ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğunu belirtti. Bölgede gerekli müdahalelerin aralıksız sürdürüldüğünü ifade eden Vali Toros, tüm birimlerin sahada eş güdüm içerisinde kesintisiz olarak görev yaptığını, gerekli kontrol, müdahale ve risk azaltma çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.