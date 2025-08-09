Vali Toraman, Yangın Sonrası Hastane Ziyareti Gerçekleştirdi

Vali Toraman, Yangın Sonrası Hastane Ziyareti Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, orman yangınından etkilenen Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali, hastanelerde sağlık hizmetlerinin aksamadığını belirtti ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

VALİ TORAMAN'DAN HASTANE ZİYARETİ

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, orman yangınından etkilenen Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ile çevresinde incelemelerde bulundu. Vali Toraman, hastane yöneticilerinden bilgi aldı. Vali Toraman, hastanede sağlık hizmeti sunumuna engel teşkil edecek herhangi bir durumun bulunmadığını belirtip, sağlık çalışanlarına ve hastane idarecilerine teşekkür etti. Ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne geçen Vali Toraman, yangından etkilenen vatandaşlar ile personeli ziyaret etti.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'Resmi plakalı araca eskort bindi' iddiası iki kişinin başını yaktı

"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'e rekor teklif! Xabi Alonso anında reddetti

Arda'ya 50 milyon euroluk teklif! Anında yanıt verdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.