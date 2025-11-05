Haberler

Vali Tavlı, Yeşilay Danışmanlık Merkezini Ziyaret Etti

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Yeşilay Samsun Şubesi ve YEDAM'ı ziyaret etti. Ziyarette bağımlılıklarla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı ve yeni projeler değerlendirildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Yeşilay Samsun Şubesi ile Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret etti.

Ziyarette Vali Tavlı, Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, yönetim kurulu üyeleri ve YEDAM uzman personeliyle bir araya geldi.

Ziyarette YEDAM'da yürütülen çalışmalar hakkında Tavlı'ya bilgi verildi, alkol, madde, teknoloji, kumar ve tütün bağımlılığına ilişkin veriler paylaşıldı.

Samsun Din Görevlileri Derneği iş birliğinde camilerde oluşturulacak sohbet halkaları aracılığıyla akşam ve yatsı namazları arasında cemaate bağımlılıkla ilgili bilgilendirme yapılmasının planlandığı proje hakkında değerlendirmede bulunulan ziyarette, Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülecek eğitim faaliyetleri ile kurum müdürlerine yönelik planlanan bağımlılık eğitimleri konusunda da bilgi sunuldu.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
