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Bilecik Valisi Sözer, İnhisar ve Yenipazar kaymakamlarını kabul etti

Bilecik Valisi Sözer, İnhisar ve Yenipazar kaymakamlarını kabul etti
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, görevlerine yeni başlayan İnhisar Kaymakamı Esra Polat ve Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat'ı makamında kabul ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve başarılar diledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, görevlerine yeni başlayan İnhisar Kaymakamı Esra Polat ile Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat'ı kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette kaymakamlarla makamında görüşen Sözer, kendilerinden İnhisar ve Yenipazar'daki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Sözer, daha sonra kaymakamlara görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
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