Sivas'ta cezaevi nakil aracı devrildi; 9 yaralı (3)

VALİ ŞİMŞEK'TEN YARALILARA ZİYARET

Sivas'ın Zara ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu yaralanan 9 kişi Zara Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kazanın ardından her iki hastaneye de giderek tedavileri devam eden yaralıları ziyaret etti. Yapılan tetkikler ve sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Şimşek, yaralılarla yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Tetkik ve muayenelerin titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Vali Şimşek, sürecin yakından takip edildiğini söyledi.

Uğur YİĞİT/ZARA (Sivas),