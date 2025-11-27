Haberler

Vali Şimşek'ten Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün çocuklarına süpriz doğum günü

Vali Şimşek'ten Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün çocuklarına süpriz doğum günü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve eşi Çiğdem Olgun Şimşek, Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün çocukları Ayşe Mina ve Aysima Üzüm için düzenlenen doğum günü programına katıldı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve eşi Çiğdem Olgun Şimşek, Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün çocukları Ayşe Mina ve Aysima Üzüm için düzenlenen doğum günü programına katıldı.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak 7 Temmuz'da şehit olan Üzüm'ün çocuklarına süpriz doğum günü yapıldı.

Doğum günü karşısında mutluluk yaşayan kardeşler, Şimşek çiftinin getirdiği hediyeleri açtı.

Çocukların doğum günü pastasını kesen Şimşek çifti, çocuklara sağlıklı ömürler dileğinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş'ın da hazır bulunduğu program, Nasrettin Hoca gösterisi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Eren Mert'ten 'Galatasaray'a gidiyor'' iddialarına cevap

Ünlü isimden o iddialara rest: Galatasaray'a gitmiyorum
Okulda boğazına jelibon kaçan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Teneffüste yediği yiyecek sonu oldu! Küçük Ahmet'e kahreden veda
Ankara'da yol verme tartışması kanlı bitti

Otoyol savaş alanına döndü: Aracın camlarını tuzla buz etti
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
TBMM'ye gelen dilekçelere bakın! Tatil olmasını istedikleri ay ilginç

TBMM'ye gelen dilekçelere bakın! Tatil olmasını istedikleri ay ilginç
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Çoğu kişi bilmiyor! Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber

Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber
Ev sahibini illallah ettirdi! 85 bin TL'lik lüks daireye 16 bin 500 TL ödüyor, satın almaya geleni kaçırıyor

Lüks daireye 16 bin 500 TL kira ödüyor, satın almak isteyeni kaçırıyor
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek ve Osman Gökçek'e suç duyurusu

Bomba iddia sonrası baba-oğul için harekete geçti
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.