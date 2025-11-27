Vali Şimşek'ten Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün çocuklarına süpriz doğum günü

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve eşi Çiğdem Olgun Şimşek, Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün çocukları Ayşe Mina ve Aysima Üzüm için düzenlenen doğum günü programına katıldı.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak 7 Temmuz'da şehit olan Üzüm'ün çocuklarına süpriz doğum günü yapıldı.

Doğum günü karşısında mutluluk yaşayan kardeşler, Şimşek çiftinin getirdiği hediyeleri açtı.

Çocukların doğum günü pastasını kesen Şimşek çifti, çocuklara sağlıklı ömürler dileğinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş'ın da hazır bulunduğu program, Nasrettin Hoca gösterisi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.