Vali Şimşek'ten köyde inceleme

VALİ ŞİMŞEK'TEN KÖYDE İNCELEME

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 4.4 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Gürün ilçesine bağlı Külahlı köyünde incelemelerde bulundu. Vali Şimşek deprem sonrası çatlaklar oluşan evleri ziyaret ederek köylülere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Gerekli hasar tespit çalışmasının yapıldığını söyleyen Vali Şimşek, "Buradan çıkacak rapora göre gerekli yardımı ve desteği sağlayacağız. Ama çok şükür ki bu depremi ucuz atlattık. Allah daha büyük felaketlerden bizleri korusun. Devletimiz güçlüdür ve her zaman sizin yanınızdadır. Önemli sorun ve sıkıntıyla karşılaşmadık. Ufak çatlakların dışında önemli bir hasar gözükmüyor" dedi.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,