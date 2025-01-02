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Vali Sezer, Emekli Ticaret Müdürü Altun'a Başarı Belgesi Verdi

Vali Sezer, Emekli Ticaret Müdürü Altun'a Başarı Belgesi Verdi
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Edirne Valisi Yunus Sezer, yaş haddinden emekli olan İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun'a hizmetlerinden dolayı başarı belgesi takdim etti ve teşekkür etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, yaş haddinden emekliliğe ayrılan İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun'a başarı belgesi verdi.

Sezer, makamında kabul ettiği Altun'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Altun da çalıştığı süre zarfında ilgili mevzuatın verdiği görev ve sorumlulukları tarafsız ve dürüstlük ilkeleri içerisinde yerine getirdiğini belirterek kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Daha sonra Vali Sezer, emekliliğe ayrılan Altun'a başarı belgesi verdi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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