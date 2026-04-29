Vali Sezer'den Olgunlaşma Enstitüsüne ziyaret

Edirne Valisi Yunus Sezer, Deveci Han Kültür Merkezi'nde bulunan Edirne Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti.

Ziyarette enstitüde üretilen Edirne'ye özgü el emeği ürünleri inceleyen Sezer, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Sezer, geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Sezer'e ziyaretinde Edirne Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Soytürk ile Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Meltem Üretmen eşlik etti.