Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Meriç'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlayan Vali Sezer," Bağımsızlığından ödün vermemiş ve mukaddes bildiği vatan toprağı için canını ortaya koymaktan çekinmemiş aziz ecdadımız, tam 104 yıl önce yine aynı cesaret ve kahramanlıkla ilçemizi düşman işgalinden kurtarmıştır. Meriç ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle; gazilerimizi saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA