Antalya'nın denizde koruma altındaki ilk noktası olacak Üç Adalar'a dalış

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde '25'inci Uluslararası Kemer Sualtı Günleri' kapsamında, kentin denizde koruma altına alınacak noktalarından ilki olması için çalışma başlatılan Üç Adalar'da, Vali Hulusi Şahin'in de katılımıyla dalış gerçekleştirildi. İlk dalış deneyimini burada yaşayan Vali Şahin, "Denizin altında da onarılmayı bekleyen bir ekosistem olduğunu gördük" dedi.

Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) ile Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Araştırma Merkezi iş birliğinde bu yıl 25'incisi düzenlenen 'Uluslararası Kemer Sualtı Günleri' kapsamında, su altı arkeolojisi, deniz ekosistemi, dalış turizmi ve denizlerin korunmasına yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Program kapsamında Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Koordinatörü olan eşi Ebru Şahin, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, Deniz Yaşamını Koruma Derneği Başkanı Volkan Narcı, 'Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi' lansmanında koruma altına alınması için çalışma başlatıldığı açıklanan Üç Adalar bölgesinde gerçekleştirilen dalış programına katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hakan Öniz'den bölgede yürütülen su altı arkeolojisi çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Hulusi Şahin ve Kaymakam Ahmet Solmaz, Kemer'in su altı doğal ve kültürel zenginliklerini yerinde inceledi. Vali Şahin, bilgilendirmenin ardından ilk dalış deneyimini Üç Adalar bölgesinde yaşadı.

Etkinlik sonunda açıklama yapan Vali Hulusi Şahin, "Bu yıl Kemer Sualtı Günleri'nin 25'incisi düzenleniyor. Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük su altı arkeoloji gemisindeyiz ve Üç Adalar bölgesindeyiz. Hem bu çok önemli çeyrek yüzyılı devirmiş olan etkinliğe katıldık, Hakan hocamızdan son yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldık, hem de Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında deniz çayırlarının ekileceği bir onarıcı restorasyon yapılacağı ve ayrıca bir koruma sisteminin kurulacağı Kemer Üç Adalar bölgesine de gelmiş olduk. Hayatımızda ilk defa su altını görme fırsatı bulduk. Değişik bir deneyimdi, güzeldi ama denizin altında gerçekten onarılmayı bekleyen bir ekosistem olduğunu da gördük" dedi.

Mavi Akdeniz İnisiyatifi Koordinatörü Ebru Şahin, "İnisiyatifimiz çok katmanlı bir yapıya sahip, o katmanlardan biri de Üç Adalar bölgesinin korunmasıyla ilgili olarak başlatılan bir hareket. Sağ olsun Kemer Kaymakamlığımızın önderliğinde burası bize hedef olarak gösterildi. Daha sonrasında Deniz Yaşamı Koruma Derneği ve Akdeniz Üniversitemiz beraber bu bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Deniz altındaki ekosistemin nasıl eski haline getirebiliriz konusunda büyük çalışmalar, hazırlıklar var. Bununla ilgili olarak dalgıçlarımız süreci başlattı. Umuyoruz ki en kısa sürede Üç Adalar bölgemiz koruma altına alınacak ve alttaki eko sistemin yeniden canlandırmak için her türlü çalışma başlatılmış olacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı