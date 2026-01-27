Trabzon Valisi Şahin'den Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'e ziyaret

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Genç ve belediye personeli tarafından karşılanan Vali Şahin, şeref defterini imzaladı.

Ziyarette, kentte yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve planlanan yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Şahin, Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, yerel yönetimlerle güçlü bir iletişim içinde olmanın önemine değindi.

Genç de Trabzon'un kalkınması ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması adına Valilik ile işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Genç, Şahin'e günün anısına hediye takdim etti.