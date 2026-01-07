Manisa Valisi Özkan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Haberler

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Özkan, Gazze'deki gıda krizini konu alan fotoğrafı seçerek dikkat çekti.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Özkan, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Vali Özkan, "Yılın Kareleri" arasında " Gazze : Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Portre" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Buzda heykel", "Haber" kategorisinde ise Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğraflarına oy veren Özkan, "Spor" kategorisinde, Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde de Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" karesini tercih etti.

Vali Özkan, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, seçkide kareleri bulunan AA personelini tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

