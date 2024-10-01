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Vali Osman Varol'dan Hastane Ziyareti

Vali Osman Varol'dan Hastane Ziyareti
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Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Varol ziyaret programları kapsamında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Varol'a Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik, doktorlar ve hastane çalışanları eşlik etti.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

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