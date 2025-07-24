Vali Önder Bakan Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Vali Önder Bakan Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Valisi Önder Bakan, Merzifon ilçesinde muhtarlarla bir toplantı düzenleyerek, vatandaşların taleplerini dinledi ve kamu hizmetlerinin etkinliğini vurguladı.

Amasya Valisi Önder Bakan, Merzifon ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Akif Gülle Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Vali Bakan, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

Vali Bakan, burada yaptığı konuşmada, muhtarların vatandaşlar ile devlet arasında köprü görevi üstlendiğini söyledi.

Yapılan ve planlanan hizmetleri değerlendirmek için muhtarlarla istişare halinde olduklarını anımsatan Bakan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın her türlü talep ve ihtiyacına en hızlı şekilde çözüm üretebilmek için muhtarlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Muhtarlarımız mahalle ve köylerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını tespit eden, sorunlarına çözüm üreten ve kamu hizmetlerinin etkili şekilde vatandaşlara ulaşmasını sağlayan kişilerdir. Muhtarlarımıza görevlerinde kolaylıklar diliyorum."

Bakan'ın konuşmasının ardından muhtarlar, mahalle ve köylerinin ihtiyaçları hakkında Bakan'a bilgi verdi.

Toplantıya, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan ile kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri katıldı.

Vali Bakan daha sonra ilçede yapımı devam eden Gençlik Merkezi ek binasında incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
İsrail kana doymuyor! Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı

"Bu kadar zulüm olur mu" derken daha kötüsüne tanık oluyoruz
Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı

Kahramanların son görüntüsü yürekleri dağladı
Merkez Bankası faizi yüzde 43'e indirdi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 3 ay sonra bir ilk
Sıcaktan kaçış! 20 bin kişinin yaşadığı ilçede nüfus 450 bine çıktı

20 bin kişinin yaşadığı ilçede sıcak yüzünden nüfus 450 bine çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya'da Yahudi çocuklar, yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle uçaktan indirildi

Yahudi çocuklar uçaktan indi, ortalık karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.