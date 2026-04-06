Afyonkarahisar Valisi Aktaş, AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı

Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Anadolu Ajansı'nın 106. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda ajansın tarihsel önemine ve doğru habercilik anlayışına vurgu yaptı.

Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, Milli Mücadele'nin en zorlu günlerinde, milletin haklı davasını dünyaya duyurmak ve kamuoyunu doğru bilgiyle buluşturmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının, İstiklal Harbi'nin her safhasına tanıklık etmiş Cumhuriyet'in yürüdüğü büyük yolculuğu tarihe not düştüğünü belirtti.

Kurulduğu günden bu yana doğru, hızlı ve tarafsız habercilik anlayışından ödün vermeyen Anadolu Ajansının güçlü haber ağı, köklü kurumsal hafızası ve gelişen teknolojilere uyum sağlayan vizyonuyla bugün küresel ölçekte saygın bir marka haline geldiğini belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Bir asrı aşan tecrübesiyle Anadolu Ajansı, sadece ülkemizin değil dünyanın dört bir yanında hakikatin sesi olmaya, milletimizin haber alma hakkına hizmet etmeye devam etmektedir. Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Anadolu Ajansının kuruluşundan bugüne emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyor, fedakarca görev yapan tüm Anadolu Ajansı mensuplarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."

Kaynak: AA / Canan Tükelay
