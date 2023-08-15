Vali Muammer Erol, Yalova'dan ayrıldı

Kararname ile Ordu'ya atanan Vali Muammer Erol, uğurlama töreninin ardından Yalova'dan ayrıldı. Valilik binası önündeki bahçede düzenlenen programda Vali Erol, vali yardımcıları, belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlarla vedalaştı. Yaklaşık 5 yıl görev yaptığı Yalova'da önemli hizmetlerde bulunan Vali Erol ile eşi Nazmiye Erol'u uğurlamaya gelen valilik çalışanları ve bazı vatandaşlar duygulandı. Polis mangasını selamladıktan sonra çiçek takdim edilen Erol, basın mensuplarıyla da vedalaştıktan sonra alkışlar eşliğinde valilikten ayrıldı.