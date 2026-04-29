Hatay Valisi Masatlı, Ayakkabıcılar Çarşısı ve Tarihi Uzun Çarşı'da incelemelerde bulundu

HATAY Valisi Mustafa Masatlı, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ardından ihya ve inşa çalışmalarının sürdüğü Antakya'nın simge ticari noktalarından Ayakkabıcılar Çarşısı ve Tarihi Uzun Çarşı'da incelemelerde bulundu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentin köklü ticaret kültürünün merkezinde yer alan Ayakkabıcılar Çarşısı ile Tarihi Uzun Çarşı'yı ziyaret etti. Depremlerin ardından başlatılan restorasyon ve yeniden yapım süreçlerini yerinde gören Vali Masatlı, çalışmaların son durumuna ilişkin yetkililerden detaylı bilgi aldı.

İncelemeleri sırasında esnafla da bir araya gelen Vali Masatlı, Antakya'nın geleneksel ticaret hayatının sürdürülebilirliğinin öncelikleri olduğunu vurguladı. Yürütülen faaliyetlerin şehrin tarihi dokusuna sadık kalınarak ilerlediğini belirten Masatlı, ihya ve imar çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini ifade etti. Valilikten yapılan açıklamada, kentin ekonomik ve kültürel hafızasını korumak amacıyla yürütülen projelerin, Hatay'ın eski canlılığına kavuşması noktasında kritik rol oynadığı belirtildi. Çalışmalar kapsamında, zarar gören dükkanların aslına uygun restorasyonu ve altyapı modernizasyonu hedefleniyor..

