Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'nın ailesini ziyaret etti

Afyonkarahisar-Konya karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'nın ailesine Vali Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından şehadet belgesi takdim edildi. Ziyarette, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel ve Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek de hazır bulundu.