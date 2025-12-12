Haberler

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, vatandaşlarla buluştu

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, vatandaşlarla buluştu
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Gökçeler Mahallesi'nde cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelerek, onların taleplerini dinledi. Her hafta mahalle ziyaretleri gerçekleştirdiklerini vurgulayan Köşger, kentin huzuru ve kalkınması için çalışacaklarını belirtti.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, merkez Seyhan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Köşger, Gökçeler Mahallesi'nde cuma namazı sonrası vatandaşlarla buluştu.

Her cuma günü çeşitli mahallelerde kamu kurumlarının temsilcileriyle mahalle ziyaretlerinde bulunduklarını belirten Köşger, "Her fırsatta sahada olmaya özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini doğrudan dinlemek bizim için önem arz ediyor. Adana'mızın huzuru, refahı ve kalkınması için tüm kurumlarımızla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Programa Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci de katıldı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
