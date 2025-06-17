Vali Köşger, Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı'nı Kabul Etti
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği İl Başkanı Oğuz Şahin'i makamında kabul ederek derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette dernek üyeleri de yer aldı.
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) İl Başkanı Oğuz Şahin'i makamında kabul etti.
Köşger, ziyarette derneğin yaptığı çalışmalarla ilgili Şahin'den bilgi aldı.
Ziyarette Şahin'e dernek üyesi Ergün Yalçın ile terör gazileri Oktay Arslanpay ve Mahmut Çertmek de eşlik etti.
Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Güncel