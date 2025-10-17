Haberler

Vali Köşger, Cuma Namazı Sonrası Vatandaşlarla Buluştu

Vali Köşger, Cuma Namazı Sonrası Vatandaşlarla Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Cuma namazı sonrasında vatandaşlarla bir araya gelerek, şehirdeki gelişmeler ve vatandaş talepleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, cuma namazından sonra vatandaşlarla buluştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Köşger, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Yurt Camisi'nde cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Köşger, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu ifade etti.

Vali Köşger, bu buluşmalarda vatandaşların taleplerini dinlediklerini dile getirdi.

Adana'yı her anlamda daha iyi bir şehir haline getirmek için çalıştıklarını belirten Köşger, şunları kaydetti:

"Bu şehri hep birlikte daha iyi bir hale getirebiliriz. Adana çok güzel, bereketli bir şehir. Çukurova'nın kalbinde yer alan, bu bölgenin her zaman lokomotifi olmuş bir şehir. Bu şehir için herkes elinden geleni yapıyor, gayret ediyor ama daha iyisini yapabilmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Suna Şahin - Güncel
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı adam, beslediği hayvan tarafından öldürüldü

Beslediği hayvan, yaşlı adamın sonu oldu
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Yaşlı adam, beslediği hayvan tarafından öldürüldü

Beslediği hayvan, yaşlı adamın sonu oldu
Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na davet ettiler

Türk oyuncuyu başka bir milli takıma davet ettiler
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç anlaşmalı olarak boşandı

İki yıllık evlilik tek celsede sona erdi!
Lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin rapor Erdoğan'a sunuldu

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyor! Rapor Erdoğan'a sunuldu
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Kurtulmuş kürsüden Kürtçe çağrı yaptı, aynı mesaj TBMM hesabından da paylaşıldı

Kimse beklemiyordu! Açılışı Kürtçe sözlerle yaptı
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.