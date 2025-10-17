Vali Köşger, Cuma Namazı Sonrası Vatandaşlarla Buluştu

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, cuma namazından sonra vatandaşlarla buluştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Köşger, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Yurt Camisi'nde cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Köşger, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu ifade etti.

Vali Köşger, bu buluşmalarda vatandaşların taleplerini dinlediklerini dile getirdi.

Adana'yı her anlamda daha iyi bir şehir haline getirmek için çalıştıklarını belirten Köşger, şunları kaydetti:

"Bu şehri hep birlikte daha iyi bir hale getirebiliriz. Adana çok güzel, bereketli bir şehir. Çukurova'nın kalbinde yer alan, bu bölgenin her zaman lokomotifi olmuş bir şehir. Bu şehir için herkes elinden geleni yapıyor, gayret ediyor ama daha iyisini yapabilmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."