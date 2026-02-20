Haberler

Giresun Valisi Koç, genç hafızlarla bir araya geldi

Güncelleme:
Giresun Valisi Mustafa Koç, hafızlık eğitimi alan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle buluşarak, gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemini vurguladı.

Giresun Valisi Mustafa Koç, hafızlık eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Koç, Seyyid Vakkas Camisi'nde cuma namazı sonrasında, hafızlık eğitimini tamamlayan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle sohbet etti.

İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'dan öğrencilere verilen eğitimle ilgili bilgi alan Koç, genç hafızlara başarı diledi.

Gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemini vurgulayan Koç, eğitim süreçlerinde emeği geçen din görevlileri ve ailelere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin
Haberler.com
500

