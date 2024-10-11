Vali İlhami Aktaş, Muhtarları Ağırladı
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İzmit ilçesindeki mahalle muhtarlarını kabul ederek, mahallelerin durumu ve ihtiyaçları hakkında görüşmelerde bulundu.
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İzmit ilçesinden mahalle muhtarlarını ağırladı.
Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Rahmi Varol, Yenice Mahallesi muhtarı İlhan Gülser, Ambarcı Mahallesi muhtarı Mustafa Karaboğa ve Kurtdere Mahallesi muhtarı Osman Fidan, Vali İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aktaş, muhtarların önemine değindi.
Vali Aktaş, muhtarlardan mahallelerin genel durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.