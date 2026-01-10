Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, gazeteciler ve idarecilerle buluştu

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" ve "10 Ocak İdareciler Günü" dolayısıyla basın mensupları ve kurum müdürleriyle bir araya geldi.

Polisevi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Hacıbektaşoğlu, gazetecilerin ve kurum müdürlerinin gününü kutladı.

Sahada, savaşta ve afette güvenlik güçleri ve sağlık ekipleriyle gazetecilerin de her zaman olay yerinde olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, "Yaptığınız iş çok kıymetli. Gazetetcilik mesleği 4'üncü güç olarak tanımlanmıştır demokratik ülkelerde. Gerçekten öyledir, etkisi büyüktür." diye konuştu.

Hatıra fotoğrafı çekimiyle sona eren etkinliğin ardından Vali Hacıbektaşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.