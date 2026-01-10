Haberler

Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, gazeteciler ve idarecilerle buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gazetecilerin ve kurum müdürlerinin gününü kutladı. Basın mensuplarının önemine vurgu yaparak, gazeteciliğin demokratik ülkelerdeki rolünü anlattı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" ve "10 Ocak İdareciler Günü" dolayısıyla basın mensupları ve kurum müdürleriyle bir araya geldi.

Polisevi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Hacıbektaşoğlu, gazetecilerin ve kurum müdürlerinin gününü kutladı.

Sahada, savaşta ve afette güvenlik güçleri ve sağlık ekipleriyle gazetecilerin de her zaman olay yerinde olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, "Yaptığınız iş çok kıymetli. Gazetetcilik mesleği 4'üncü güç olarak tanımlanmıştır demokratik ülkelerde. Gerçekten öyledir, etkisi büyüktür." diye konuştu.

Hatıra fotoğrafı çekimiyle sona eren etkinliğin ardından Vali Hacıbektaşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var
Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu karantinaya alındı
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek

5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var
ABD merkezli X'ten dikkat çeken hamle! İran bayrağını değiştirdi

ABD merkezli X'ten İran'ı kızdıracak hamle
Testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum

Testi pozitif çıkan Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum