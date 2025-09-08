Vali Erol, Tarım Araçları Kazalarına Dikkat Çekti

Ordu'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı Vali Muammer Erol'un başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda ki toplantıda konuşan Vali Erol, kentte pat pat olarak bilinen tarım araçlarının karıştığı kazalara işaret ederek, "Önceki aylarda bu konuyu sıklıkla dile getirmiştik. Yaz aylarında meydana gelen pat pat kazaları son aylarda epeyce canımıza mal oldu." dedi.

Ordu'da tarım aracı kazaları ile ilgili bilgi veren Vali Erol, "Ordu'da bir yıl içerisinde 164 pat pat kazası meydana geldi. 264 vatandaşımız yaralandı, 11 vatandaşımız ise hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Ağustos ayında tarım aracı kazalarında artış yaşandığını belirten Erol, yük taşıma aracı olarak kullanılan araçların ne yazık ki toplu taşıma aracı olarak kullanıldığı vurguladı.

Vali Erol, tarım araçlarının kullanılması konusunda daha dikkatli olunmasını ve kurallara uyulmasını kaydetti.