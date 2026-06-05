Haberler

Artvin Valisi Ergün, Arhavi'de çeşitli ziyaretlerde bulundu

Artvin Valisi Ergün, Arhavi'de çeşitli ziyaretlerde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin Valisi Turan Ergün, Arhavi ilçesinde okul sergilerine katıldı, anaokulu ziyareti yaptı, futbol şenliği panelinde konuştu ve sahil yolu tüneli ile plajda incelemelerde bulundu.

Artvin Valisi Turan Ergün, Arhavi ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu ve Ortaokulu'nda Harezmi Eğitim Modeli yıl sonu sergisinin açılışını yapan Ergün, Arhavi Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl sonu sergisine de katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anaokulu'na ziyaret gerçekleştiren Ergün, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Ergün, Arhavi Kaymakamlığı himayesinde düzenlenen 14. Arhavi Herkes İçin Futbol Şenliği kapsamında gerçekleştirilen panele iştirak etti.

Arhavi'de ulusal ve uluslararası ölçekte sürdürülen projenin çocukları spora yönlendirmede önemli olduğunu belirten Vali Ergün, 5-14 yaş arası çocukların 9 kategoride sporla buluşturulduğunu kaydetti.

Ergün, daha sonra Arhavi Kıyıcık Sahil Yolu Tüneli, Kıyıcık Plajı ve tır parkında incelemelerde bulundu.

Vali Ergün'e ilçe ziyaretlerinde, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Başkonak, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, DSİ 26. Çoruh Projeleri Bölge Müdürü Sinan Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Mehmet Çelik ile bazı daire amirleri eşlik etti.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti

İşte memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adıyaman'da ot biçme makinesine kolunu kaptıran kadın yaralandı

Ot biçme makinesine kolunu kaptıran genç kadın ağır yaralandı
Galatasaray'dan Victor Nelsson'a kötü haber

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Terme Belediye meclis üyesi Rümeysa Eker tepki çeken paylaşımın ardından istifa etti

Paylaşımı başına iş açtı, tepkiler dinmeyince istifa etti

Hakan Safi çıldırdı! 35 milyon euroluk bir bomba daha patlatıyor

Bu adamı kim durduracak? 35 milyon euroluk bir bomba daha patlattı
Al-Ahli'de Merih Demiral'ı açıklayan Hakan Safi'ye şok cevap

Merih Demiral'ı açıklayan Hakan Safi'ye büyük şok

Restoranlarda yeni dönem! Tek kullanımlık sos paketleri tarihe karışıyor

Restoranlarda bir dönem kapanıyor
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Herkesin gözü önünde vahşice katletti