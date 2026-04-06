Batman Valisi Canalp AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı
Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü sosyal medya üzerinden kutladı ve ajansın milli mücadele ruhuyla başlayan habercilik misyonunu vurguladı.
Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılını kutladı.
Canalp, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Milli Mücadele ruhuyla başlayan ve bugün de doğru, hızlı ve güvenilir haberciliğin öncüsü olan bu köklü kurumun tüm çalışanlarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen