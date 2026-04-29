Vali Ekici Silopi'de öğrencilerin bilim çalışmalarını inceledi

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Anadolu Lisesi'nde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda 17 proje ve 30 eserlik resim sergisi ziyaretçilere sunuldu. Programa katılan Vali Birol Ekici, öğrencilerin çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı.

Okulun bahçesinde düzenlenen programa Vali Birol Ekici, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Karaca, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ve AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu katıldı. Okulun halı sahasında kurulan stantlarda öğrenciler tarafından hazırlanan 17 proje tanıtılırken, 30 resim de sergilendi. Vali Birol Ekici, stantları gezerek öğrencilerin projelerini yakından inceledi. Öğrencilerden projeler hakkında bilgi alan Ekici, çeşitli tavsiyelerde bulunarak öğrencileri tebrik etti. Öğretmenlerle sohbet eden Ekici, daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bir market açılışına katılarak hayırlı olsun dileklerini ileten Ekici, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

