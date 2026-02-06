Haberler

Kastamonu Valisi Dallı'dan 6 Şubat depremlerinin 3. yılı mesajı

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Devletin ve milletin yaraları sarma konusundaki kararlılığını dile getirdi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirtti.

Yakınlarını kaybedenlere sabır ve başsağlığı dileyen Dallı, milletçe kenetlendikleri, dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güçlü örneklerinin sergilendiği günlerin unutulmayacağını, acıların paylaşılarak yaraların birlikte sarılacağını aktardı.

Dallı, "Asrın felaketinin ardından devletimizin güçlü iradesi, aziz milletimizin sarsılmaz dayanışmasıyla deprem bölgesinde yürütülen aralıksız çalışmalarla şehirlerimiz yeniden ayağa kaldırılmaya, yaralar sarılmaya, umutlar yeniden yeşermeye devam ediyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel


