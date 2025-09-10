Vali Çiftçi, 5 Bin Yıllık Parmaksız Kale Höyüğü'nü Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hınıs ilçesinde geçmişi 5 bin yıl öncesine dayanan Parmaksız Kale Höyüğü'nde incelemelerde bulundu.

Geçmişi günümüzden 5 bin yıl öncesine uzanan Parmaksız Kale Höyüğü'nde, 6 farklı üniversiteden 21 ekibin katılımıyla arkeolojik kazılar gerçekleştiriliyor.

M.Ö. 3000 yıla tarihlenen Karaz Kültürü'ne ait izlerin tespit edildiği höyükte, yaklaşık 4 bin yıl öncesine uzanan yayla kültürüne ait arkeolojik bulguların izlerine ulaşılmaya başlandı.

Ritüel alanı, kale, güney yamaç ve karşı yamaç birimlerinden oluşan höyüğün, kale kesiminde Urartu medeniyetine ait bir yerleşim bulunmuştu.

İlçeye 8 kilometre uzaklıkta bulunan höyüğü ziyaret ederek kazı başkanı Doç. Dr. Umut Parlıtı'dan bilgi alan Vali Çiftçi, ekibe başarı diledi.

Çiftçi, daha sonra höyüğün yamaç kesiminde yer alan ve "Yazılı Kaya" olarak adlandırılan, üzerinde insan ile hayvan figürleri bulunan, 5 bin yıl önce kentin kapısına koruyucu olarak dikildiği düşünülen kaya hakkında bilgi alıp incelemelerde bulundu.