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Gaziantep Valisi Çeber'den YKS'de derece yapan öğrencilere tebrik

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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 2026 YKS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak derece elde eden öğrencileri sosyal medyadan tebrik etti, emeği geçen aile ve öğretmenlere teşekkür etti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) derece elde eden öğrencileri yayımladığı mesajla tebrik etti.

Vali Çeber, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep'in eğitim alanındaki başarılarıyla eğitim şehri olma niteliğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

YKS'de sınav ve puan türlerine göre alanlarında tüm soruları doğru yanıtlayarak önemli bir başarı elde eden öğrencileri kutlayan Çeber, bu başarıda emeği bulunan ailelere, öğretmenlere ve eğitim camiasına teşekkür etti.

Başarıların azim, disiplin, inanç ve güçlü bir eğitim anlayışının ürünü olduğunu vurgulayan Çeber, Gaziantep'in adını eğitimde daha üst sıralara taşıyan gençlerin geleceğe olan umutları güçlendirdiğini ifade etti.

Çeber, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
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