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Batman Valisi Canalp, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatını inceledi

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Batman Valisi Ekrem Canalp, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Canalp, son 4 yılda 10 bin 175 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 803 kişinin tutuklandığını ve 2,5 ton uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Batman Valisi Ekrem Canalp, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile Bayındır Mahallesi'nde Batman Belediyesi tarafından yapılan merkezin inşaatını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Canalp, merkezin en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

Batman'da uyuşturucuya karşı büyük bir mücadele verdiklerini belirten Canalp, son 4 yılda 10 bin 175 kişi hakkında adli işlem yapıldığını kaydetti.

Son 4 yılda 803 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini ifade eden Canalp, 2,5 ton uyuşturucunun da ele geçirildiğini dile getirdi.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına değinen Canalp, şunları kaydetti:

"Almış olduğumuz başka tedbirler de var. Bunlardan bir tanesi metruk binaların yıkımı. Toplamda 631 metruk binayı yıktık, çünkü metruk binalar aynı zamanda uyuşturucu kullanımının da yoğun şekilde yapılabildiği mekanlar olarak kullanılıyor. 92 parkımıza 816 kamera koyduk. Belediyemizin zabıta müdürlüğü sürekli bu parkları izliyor. Bu kameralarla parkları da sürekli denetim altında tutuyoruz."

Ferhat Nasıroğlu da merkezin kente hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
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