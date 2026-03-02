Haberler

Vali Çalgan, Yeşilay yöneticilerini kabul etti

Güncelleme:
Çorum Valisi Ali Çalgan, Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil ve yöneticileri kabul ederek, bağımlılıkla mücadele çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Çorum Valisi Ali Çlagan, Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil ve yöneticilerini kabul etti.

Yeşilay Haftası dolayısıyla yapılan kabulde Cengil, Yeşilay'ın bağımlılık konusunda yürüttüğü farkındalık çalışmaları ve önleyici hizmetler hakkında bilgi verdi.

Vali Çalgan, toplumu tehdit eden zararlı alışkanlıklarla kararlı şekilde mücadele edildiğini bildirdi.

Yeşilay'ın verdiği mücadelenin toplumun sağlıklı geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Çalgan, bu çalışmaların hem bireylerin hem de ailelerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik değerli katkılar sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Betül Balabaz
