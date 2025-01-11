Vali Çalgan, Alaca'daki Okul İnşaatını Ziyaret Etti
Çorum Valisi Ali Çalgan, Alaca ilçesinde inşası devam eden Selin Şahin Ortaokulu binasında incelemelerde bulundu. Vali Çalgan, okul inşaatı hakkında bilgi almak için Alaca kaymakamı ve belediye başkanı ile bir araya geldi.
Çorum Valisi Ali Çalgan, Alaca ilçesinde inşası devam eden okul binasında inceleme yaptı.
Çalgan, iş insanı Üzeyir Şahin'in vefat eden kızı Selin Şahin'in adını taşıyan 16 derslikli ortaokul binası inşaatını ziyaret etti.
Okuldaki derslikleri ve sosyal donatıları inceleyen Çalgan, Alaca kaymakamı Engin Tök'ten çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Ziyaret Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak da katıldı.
Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel