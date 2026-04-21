Erzurum Valisi Baruş, öğrencilere Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'un formasını dağıttı

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilere Erzurumspor FK'nin formasını hediye etti. Baruş, öğrencilerle sohbet edip eğitimlerine dair tavsiyelerde bulundu.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, ziyaret ettiği okuldaki öğrencilere Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK'nin formasını hediye etti.

Kent merkezindeki Erzurum Anadolu Lisesini ziyaret eden Baruş, sınıfları dolaşıp öğrencilerle bir araya geldi.

Öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Baruş, çocuklara Erzurumspor FK forması hediye etti.

Baruş, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "En önemli görevlerimizden biri de sizlerin huzur ve güven içerisinde eğitiminize devam etmenizi sağlamaktır. Bunu temin edebilmek için elimizden gelen tüm gayreti göstermekteyiz." dedi.

Öğrencilere yeteneklerine göre alan seçmelerini öneren Baruş, şöyle konuştu:

"Değerli gençler, kendinize güvenin, 'Ben bu işi başaracağım.' deyin ve ardından disiplinli şekilde çalışın. Kendinize de zaman ayırın, kalan vakitlerde sosyal faaliyetlerde bulunun ve bu alanlardan uzak kalmayın. Bir arkadaşınızın başarısı sizleri de gururlandıracaktır. Bu hafta sonu şehir genelinde bir şenlik ve neşe havası esti, Erzurumspor Süper Lig'e yükseldi. Büyük takımların yer aldığı bu ligde Erzurumspor'un bulunması bizler için vazgeçilmez bir değerdir. Elde edilen bu başarı, bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Ekip olarak birbirinize moral verdiğinizde, içinde bulunduğunuz olumsuzlukların da olumlu bir duruma dönüştüğünü göreceksiniz. İyi bir ekip olacaksınız. Erzurumspor'umuz, bunun en güzel örneklerinden biri olmuştur."

Öğretmenlerle de bir araya gelen Baruş'a ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici eşlik etti.

Kaynak: AA / Talha Koca
