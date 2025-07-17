Vali Aygöl'ün Esnaf Ziyaretinde Komik Anlar

Vali Aygöl'ün Esnaf Ziyaretinde Komik Anlar
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Tunceli Valisi Şefik Aygöl, esnaf ziyareti sırasında koruma polisine sadece marul vererek çiğ köfteyi unuttu. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

TUNCELİ Valisi Şefik Aygöl'ün, esnaf ziyareti sırasında koruma polisine sadece marul verip, içine çiğ köfte koymayı unutması sosyal medyada izleyenleri gülümsetti.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Çemişgezek ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretleri sırasında bir iş yerinde kendisine ikram edilen çiğ köfteden aldı. Aygöl, çiğ köfte tabağını yanındakilere uzatarak ikramda bulundu. Koruma polis memuruna sadece marul veren Aygöl, içine çiğ köfte koymayı unuttu. Aygöl'ün o anları ve polis memurunun yüz ifadesi ve çevresindekilerin gülümsemesi kameraya yansıdı. Yaşanan o anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlenirken, tebessüm ettirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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