Vali Aygöl'den Koruma Polisine Tatlı İkramı

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Tunceli Valisi Şefik Aygöl, esnaf ziyaretinde maruluna çiğ köfte koymayı unuttuğu koruma polisine tatlı ısmarlayarak, 'İşi tatlıya bağladık' dedi.

TUNCELİ Valisi Şefik Aygöl, dün esnaf ziyareti sırasında maruluna çiğköfte koymayı unuttuğu ve sosyal medyada gündem olan koruma polisine bugün tatlı ısmarlayıp, 'İşi tatlıya bağladık' dedi.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, dün Çemişgezek ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretleri sırasında bir iş yerinde kendisine ikram edilen çiğ köfteden aldı. Aygöl, çiğ köfte tabağını yanındakilere uzatarak ikramda bulundu. Koruma polis memuruna sadece marul veren Aygöl, içine çiğ köfte koymayı unuttu. Aygöl'ün o anları ve polis memurunun yüz ifadesi ve çevresindekilerin gülümsemesi kameraya yansıdı. Yaşanan o anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlenirken, tebessüm ettirdi.

BU KEZ TATLI İKRAM ETTİ

Vali Aygöl, Atatürk Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, mahalle sakinleriyle birlikte asfalt serdi. Çalışmalar sırasında mahalledeki bir tatlıcı dükkanına giren Vali Aygöl, beraberindekilere tatlı ısmarladı. Vali Aygöl, önceki gün maruluna çiğ köfte koymayı unuttuğu polis memuruna tatlı ikram ederek, "Kardeş sen neredesin? Çiğköfte akşam, ancak bak şimdiden 2 tatlı. Afiyet olsun ağabeyciğim. İşi tatlıya bağladık. Polislere sahip çıkmam lazım" dedi. Vali Aygöl'ün tatlı ikramı, çevresindekileri gülümsetti.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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