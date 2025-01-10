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Vali Aydoğdu, Gazeteciler Günü'nde Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Vali Aydoğdu, Gazeteciler Günü'nde Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Aydoğdu, sosyal medyanın haber alma şekillerini nasıl değiştirdiğini vurguladı ve gazeteciliğin tarih açısından önemine dikkat çekti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla buluştu.

Aydoğdu, Erzincan İl Özel İdaresi'nde düzenlenen programda, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazeteciliğin tarihe, bugüne ve geleceğe not düşmek olduğunu dile getiren Aydoğdu, televizyondan haber almanın artık yavaş yavaş bittiğini ve sosyal medyadan saniyeler içinde haberlerin döndüğünü belirtti.

Erzincan'da bulunan hem ulusal medyanın temsilcileri, hem de yerel gazetecilik yapanların işini gayet güzel bir şekilde yapmaya gayret gösterdiğini dile getiren Aydoğdu, şöyle devam etti:

"Elbette dünya değişiyor. Dünya değiştiği gibi bizim mantalitemiz de değişiyor. Haber alma şeklimiz de değişiyor. Artık televizyondan haber alma dönemi yavaş yavaş kapanmak üzere. Dijital bir dünyaya doğru adım atıyoruz ve artık gençlerin dikkat süresi 28 saniyeye düşmüş. Yani bir haber saliseler içerisinde sosyal medyaya düşüyor ve bir anda da eskiyor. O kadar hızlı bir değişim ve dönüşüm var ki bu değişim ve dönüşüme hem gazeteciler, hem biz yöneticiler de hızlı bir şekilde adım atmamız ve ona entegre olmamız gerekiyor."

Erzincan'ın huzurlu bir kent olduğunu vurgulayan Aydoğdu, "Erzincan bu olumsuzluklarda mücadelede Türkiye'de ilk 10 il arasında. İnşallah şehrimizi birlikte daha yukarılara çıkarmak için el birliğiyle gayret edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
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