Vali Aslan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aslan, mesajında, 15 Temmuz'un vatan mücadelesinin verildiği tarihin adı olduğunu belirterek, aziz milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin, ülkenin birlik ve beraberliğine, bütünlüğüne yönelik hain darbe girişimi ve kalkışması karşısında gösterdiği onurlu duruş sayesinde hainlerin yenilgiye uğratıldığını anlattı.

Kutlu vatanın sahipsiz olmadığının tüm dünyaya bir kez daha gösterildiğini vurgulayan Aslan, "15 Temmuz bir istiklal ve istikbal destanı ve milli irade mücadelesi olarak şanlı tarihimizdeki yerini almıştır. Bu asil millet, Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nde, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi aynı inanç, azim ve kararlılıkla mücadele ederek aziz vatana, devletine, bayrağına ve kendisine yapılan bu alçakça ihanete, darbeye ve demokrasimize suikast girişimine geçit vermemiş, milli iradeyi yok sayan alçak FETÖ terör örgütüne milli irade tokadı atarak, hak ettiği dersi vermiştir." ifadelerini kullandı.

Tarihten alınan güçle Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Bu kutsal vatan kolay kazanılmadığı gibi, tarihi zaferlerle dolu olan bu milletin, cumhuriyet ve demokrasi ışığını ilelebet sürdüreceğinden de hiç şüphemiz yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle milli irademize, demokrasimize ve vatanımıza sahip çıkmak için canını siper eden 15 Temmuz ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum."