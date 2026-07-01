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Mardin Valisi Akkoyun, Korgeneral Hulusi Sayın Kışlası'nı ziyaret etti

Mardin Valisi Akkoyun, Korgeneral Hulusi Sayın Kışlası'nı ziyaret etti
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Korgeneral Hulusi Sayın Kışlası'nı ziyaret ederek tugay komutanı tarafından karşılandı, envanterdeki araç ve silahları inceledi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Korgeneral Hulusi Sayın Kışlası'nı ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun'u kışlayı ziyaretinde 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener karşıladı.

Kışlada yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akkoyun, burada sergilenen Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki araç ve silahları inceledi, teknik özellikleri ve kullanımları hakkında bilgi aldı.

Vali Akkoyun, güvenlik güçlerine görevlerinde başarı diledi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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